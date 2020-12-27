Спорт

“Сокол” разгромной победой продолжил выигрышную серию в УХЛ

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"Сокол" разгромной победой продолжил выигрышную серию в УХЛ

Матчем между херсонским “Днепром” и киевским “Соколом” стартовал 21-й тур регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на пресс-центр лиги.

Явно активнее первый период провел “Сокол”, завладев преимуществом уже на пятой минуте матча. Гончаренко забросил третью шайбу в сезоне и открыл счет в матче. К концу первого периода “Днепр” отставал на три шайбы. Еще по разу забросили Рубан и Гыльманов, обеспечив “Соколу” комфортное преимущество перед первой перерывом, а как оказалось — и до конца поединка (3:0).

Таким образом “Сокол” оформил четвертую победу подряд, а “Днепр” уступил во втором домашнем матче подряд.

Добавим, “Сокол” набрал 30 очков и закрепился на второй позиции. “Днепр” четвертый (22).

По материалам: УНН

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