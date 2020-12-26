Спорт

Соперник “Динамо” по Лиге Европы подписал экс-нападающего сборной Нидерландов

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Соперник "Динамо" по Лиге Европы подписал экс-нападающего сборной Нидерландов

Нападающий Бас Дост перейдет из франкфуртского “Айнтрахта” в бельгийский “Брюгге”, информирует со ссылкой на сайт бельгийского клуба.

31-летний нападающий должен пройти медосмотр, после которого подпишет соглашение на полтора года.

Форвард в текущем чемпионате Германии провел 12 матчей и забил 4 мяча. До этого защищал цвета португальского “Спортинга”, немецкого “Вольфсбурга”, и трех клубов из Нидерландов. Выигрывал Кубок Германии и Португалии по футболу, а также Суперкубок Германии и два Кубка португальской лиги.

Примечательно, что за сборную Нидерландов опытный игрок успел провести 18 матчей (1 гол).

Также добавим, “Брюгге” встретится с “Динамо” в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч команды сыграют в Киеве на НСК “Олимпийский” 18 февраля.

По материалам: УНН

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