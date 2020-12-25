УПЛ объявила символическую сборную первого круга турнира

Украинская Премьер-лига (УПЛ) опубликовала состав символической сборной первого круга чемпионата Украины по футболу, передает со ссылкой на сайт УПЛ.

Среди грандов украинского футбола “Динамо” и “Шахтера” в данной сборной оказались лишь по одному игроку. Наибольшую численность делегировал ФК “Минай” – два игрока.

Символическая сборная первого круга УПЛ:

вратарь – Евгений Волынец (“Колос”)

защитники – Тарас Сакив (“Минай”), Николай Матвиенко (“Шахтер”), Сергей Яворский (“Ворскла”), Денис Балан (“Ингулец”)

полузащитники – Дмитрий Мишнев (“Мариуполь”), Анатолий Нуриев (“Минай”), Владислав Кочергин (“Заря”), Виктор Цыганков (“Динамо”)

нападающие – Захеди Табар Шахаб (“Олимпик”), Филипп Будковский (“Десна”).

Добавим, что лидерами после 13 туров является “Динамо” – 30 очков. В зоне вылета находится “Днепр-1” – 8.

По материалам: УНН