УПЛ не попала в топ-10 самых дорогих чемпионатов Европы по футболу

Чемпионат Украины по футболу — Премьер-лига не получила место в рейтинге самых дорогих европейских чемпионатов по версии “Transfermarkt”, передает

Украинская Премьер-лига опустилась на 12-тое место в рейтинге самых дорогих европейских чемпионатов. Ее стоимость составила 340,93 млн евро, австрийской Бундеслиги, которая обогнала УПЛ — 344,73 млн евро. На одно место позади Украины — греческая Суперлига (310,83 млн евро).

Самым дорогим клубом Украины остается донецкий “Шахтер” (135 млн евро). Стоимость их игроков составляет более трети от всей стоимости УПЛ. При этом, “горняки” почти на 28 млн евро дешевле самого дорогого клуба Австрии — “СБ Зальцбург” (162,8 млн евро).

Отметим, лидерами рейтинга стали — Английская премьер-лига (8,89 млрд евро), итальянская Серия А — 5,14 млрд евро и испанская Ла Лига — 5,05 млрд евро.

По материалам: УНН