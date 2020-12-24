ФБУ определила дату возобновления украинской Суперлиги по баскетболу
Федерация баскетбола Украины определила дату возобновления баскетбольного сезона в Украине после новогодних праздников, передает со ссылкой на сайт ФБУ.
По заявлениям клубов/команд о продлении соревнований Департамент организации и проведения соревнований Федерации баскетбола Украины принял решение о восстановлении чемпионатов Украины с 8 января. Также возобновятся и женский чемпионат Украины вместе с Кубком, и матчи Всеукраинской юношеской баскетбольной лиги (ВЮБЛ).
Примечательно, что украинские чемпионаты заблаговременно ушли на новогодние каникулы 23 декабря.
Отметим, что несмотря на введение локдауна в Украине (8-24 января) официальные соревнования, внесенные в единый календарный план будут проводиться.
Напомним, что ФБУ решила приостановить все чемпионаты Украины в связи с отсутствием финансирования со стороны государства.
По материалам: УНН