ФБУ определила дату возобновления украинской Суперлиги по баскетболу

Федерация баскетбола Украины определила дату возобновления баскетбольного сезона в Украине после новогодних праздников, передает со ссылкой на сайт ФБУ.

По заявлениям клубов/команд о продлении соревнований Департамент организации и проведения соревнований Федерации баскетбола Украины принял решение о восстановлении чемпионатов Украины с 8 января. Также возобновятся и женский чемпионат Украины вместе с Кубком, и матчи Всеукраинской юношеской баскетбольной лиги (ВЮБЛ).

Примечательно, что украинские чемпионаты заблаговременно ушли на новогодние каникулы 23 декабря.

Отметим, что несмотря на введение локдауна в Украине (8-24 января) официальные соревнования, внесенные в единый календарный план будут проводиться.

Напомним, что ФБУ решила приостановить все чемпионаты Украины в связи с отсутствием финансирования со стороны государства.

По материалам: УНН