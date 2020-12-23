Спорт

Заключительный поединок года в Суперлиге: “Тернополь” нанес поражение “Будивельнику”

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Заключительный поединок года в Суперлиге: "Тернополь" нанес поражение "Будивельнику"

Поединком “Тернополь” – “Будивельник” завершился календарь год в рамках украинской Суперлиги по баскетболу, сообщает

Подопечные Дмитрия Забирченко завладели уверенным преимуществом в первой четверти (27:11), и как итог победили — 104:79.

Статистика игроков:

“Тернополь”: Югба 21 пункт + 14 подборов + 4 передачи, Кальниченко 17 очков + 9 подборов + 2 передачи, Келхон 21 очков + 2 подборов + 4 передачи, Кольченко 21 очков + 1 подборов + 1 передача, Сандул 6 очков + 5 подборов 3 передачи.

“Будивельник”: Джонсон 13 очков + 5 подборов + 4 передачи, Буртт 8 очков + 3 подбора + 5 передач, Томас 8 очков + 3 подбора + 2 передачи, Джонсон Джуниор 6 очков + 2 подбора + 5 передач, Козлов 16 очков + 1 подбор.

Заметим, одержав седьмую победу в сезоне “Тернополь” поднялся на четвертое место в турнирной таблице. “Будивельник” — девятый.

По материалам: УНН

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