Спорт

ФК “Валенсия” продолжила безвыигрышную серию в испанской Ла Лиге

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ФК "Валенсия" продолжила безвыигрышную серию в испанской Ла Лиге

ФК “Севилья” минимально обыграл “Валенсию” в одном из поединков 15-го тура испанской Ла Лиги, передает

Единственное взятие ворот состоялось под занавес противостояния. У андалузцев сработала контратака, в которой Сусо сместился между двумя оппонентами и нанес точный выстрел в чужую штангу — 1:0.

Команда Хулена Хулен Лопетеги набрала 23 очка и поднялась на пятое место в чемпионате. “Валенсия” уже пять матчей подряд не знает вкуса побед и с 15 баллами пока остается тринадцатой.

Вашему вниманию результаты других баталий:

  • “Эльче” — “Осасуна” — 2:2;
  • “Реал Сосьедад” — “Атлетико” — 0:2;
  • “Уэска” — “Леванте” — 1:1.

По материалам: УНН

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