Футболист “Динамо” назвал ключевых исполнителей “Брюгге”

Универсальный игрок “Динамо” Александр Караваев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. “Динамовцам” достался старый знакомый из Бельгии — “Брюгге”. Об этом сообщает со ссылкой на сайт “бело-синих”.

“Соперник нам хорошо знаком, но это не может быть плюсом или минусом как для нас, так и для ” Брюгге“. Очевидно, что обе команды будут искать новые подходы и нет смысла уделять тем матчам ключевое внимание при подготовке.

Мы прекрасно знаем, на что способен соперник и уважаем его достижения. “Брюгге” уверенно выиграл местный чемпионат, очень достойно боролся в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне, проявил характер против “Лацио” в последнем матче и мог выйти из группы“, — начал игрок.

Караваев опасается, что игроки бельгийского клуба в центре поля.

“Ключевые игроки „Брюгге“ в центре поля, Вормер и Ванакен, остались в команде, так что мы представляем, с кем придется иметь дело. У соперника хорошая оборона, в национальном чемпионате они мало пропускают. Насколько я знаю, в Лиге чемпионов бельгийцы использовали различные тактические схемы, в том числе и с тремя центральными защитниками”, — отметил украинец.

О преимуществе “Брюгге”: “У соперника будет одно важное преимущество — это игровая практика. До первого матча с „Брюгге“ мы проведем только одну встречу, а они сыграют не менее 8-ми поединков после возобновления чемпионата Бельгии. Но все эти проблемы можно решить, главное, чтобы мы подошли к матчам плей-офф Лиги Европы полностью подготовленными”.

Примечательно, что первый поединок “бело-синие” проведут 18 февраля в Киеве, на НСК “Олимпийский, а ответный матч состоится 25 февраля на арене “Ян Брейдель” в Брюгге.

По материалам: УНН