Умер бывший наставник “Ливерпуля” Жерар Улье

Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Жерар Улье скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщает французская газета L’Equipe, пишет .

В воскресенье Улье был выписан из больницы и вернулся домой после проведенной три недели назад операции на аорте.

В октябре 2001 года Улье, возглавлявший тогда английский “Ливерпуль”, почувствовал себя плохо в перерыве матча чемпионата страны против “Лидса”. Специалист был госпитализирован, в экстренном порядке ему была проведена операция по устранению расслоения аорты. В апреле 2011 года Улье, являвшийся тогда главным тренером английской “Астон Виллы”, вновь был госпитализирован из-за болей груди. Врачи запретили ему заниматься тренерской деятельностью, “Астон Вилла” стала последним клубом в его тренерской карьере.

Улье также тренировал французские ПСЖ и “Лион”, которые приводил к победам в чемпионате страны. Вместе с “Ливерпулем” специалист в 2001 году выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок английской лиги (этот трофей клуб под руководством Улье выиграл еще раз — в 2003 году). В сборной Франции Улье работал с 1992 по 1993 год и не сумел вывести команду в финальную часть чемпионата мира — 1994. В 1996 году Улье привел юношескую сборную Франции к победе на чемпионате Европы.

Улье стал первым тренером, попавшим в команду года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (составляется с 2001 года).

Пресс-служба ФК “Ливерпуль” на официальной странице в Twitter выразила соболезнования, сообщив: “Мы скорбим из-за смерти нашего трёхкратного тренера-победителя, Жерара Улье. Мысли всех в футбольном клубе „Ливерпуль“ — с семьей Жерара и многими друзьями”.

We are mourning the passing of our treble-winning manager, Gerard Houllier. The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Gerard’s family and many friends.Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E

— Liverpool FC (@LFC) December 14, 2020

По материалам: УНН