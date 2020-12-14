Пилот “Ред Булла” стал триумфатором заключительного этапа “Формулы-1”

Нидерландский пилот из команды “Ред Булл” Макс Ферстаппен победил в заключительном, 17-м этапе сезона “Формулы-1” — Гран-при Абу-Даби, сообщает со ссылкой на сайт турнира.

Вслед за Ферстаппен финишировали пилоты “Мерседеса” — Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон.

В общем зачете сезона Хэмилтон получил 347 очков, а в топ-3 также оказались Боттас — 223 и Ферстаппен — 214.

В Кубке конструкторов вслед за “Мерседесом” и “Ред Булл” закончил “Макларен”. Для команды это первый финиш в топ-3 с 2012 года.

Добавим, следующий сезон “Формулы-1” стартует 21 марта 2021 года в Австралии.

По материалам: УНН