Спорт

Нападающий Салах повторил бомбардирское достижение Роналду в АПЛ

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Нападающий Салах повторил бомбардирское достижение Роналду в АПЛ

Форвард “Ливерпуля” Мохамед Салах достиг бомбардирской отметки бывшего нападающего “Манчестер Юнайтед” Криштиану Роналду в Английской Премьер-лиге, информирует со ссылкой на “Goal”.

На счету форварда “Ливерпуля” Мохамеда Салаха стало 84 гола в АПЛ. Данное количество голов сравнялась с цифрой бывшего нападающего “Манчестер Юнайтед” Роналду.

Примечательно, что Салах выступает за “Ливерпуль” с лета 2017 года. До этого защищал цвета лондонского “Челси”. Роналду с 2003 по 2009 годы выступал за “Манчестер Юнайтед”.

Кроме того, добавим, в нынешней кампании египтянин записал в свой актив 9 забитых мячей в 10-ти баталиях.

По материалам: УНН

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