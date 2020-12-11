Спорт

Футболист “Динамо” вошел в символическую сборную тура Лиги чемпионов

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Футболист "Динамо" вошел в символическую сборную тура Лиги чемпионов

Украинский защитник киевского “Динамо” Денис Попов избран в символическую сборную шестого тура группового раунда Лиги чемпионов, сообщает со ссылкой на сайт УЕФА.

Попов забил победный гол в ворота венгерского “Ференцвароша” (1:0) и помог своей команде занять третье место в группе. Символический состав полностью выглядит так:

Джанлуиджи Буффон (“Ювентус”), Натан Аке (“Манчестер Сити”), Никлас Зюле (“Бавария”), Марио Эрмосо (“Атлетико”), Анхелиньо (“Лейпциг”), Рууд Вормер (“Брюгге”), Янник Карраско (“Атлетико”), Килиан Мбаппе (“ПСЖ”), Криштиану Роналду (“Ювентус”) и Неймар ( “ПСЖ”).

Стоит отметить, что победа над “Ференцварошем” вывела “Динамо” в 1/16 финала Лиги Европы.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 40 секунд ago
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