Спорт

Сборная Украины сохранила место в топ-30 мирового рейтинга ФИБА

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Сборная Украины сохранила место в топ-30 мирового рейтинга ФИБА

Мужская национальная сборная Украины сохранила место в топ-30 мирового рейтинга ФИБА, сообщает со ссылкой на ФБУ.

В обновленном перечне наша команда занимает 29-место с 362 баллами, опережая Корею более чем на 20 очков. Китай лишь на 1,7 пунктов впереди за “желто-синих”.

Соперники сборной Украины по квалификации чемпионата Европы 2022 занимают следующие места: Словения — 16, Венгрия — 40, Австрия — 57.

Стоит отметить, что возглавляют рейтинг сборные США, Испании и Австралии. За ними разместилась Аргентина, Сербия, Франция, Греция, Литва, Россия, Бразилия.

Как сообщалось ранее, сборная Украины в ноябрьских матчах квалификации Евробаскета проиграла в Словении хозяевам (73:84) и победила Австрию (70:67), гарантировав себе участие в финальном турнире.

По материалам: УНН

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