Спорт

УАФ подала заявку в Лозанну из-за решения о техпоражении украинской сборной

Photo of Admin Admin Send an email 1 секунда ago
0 0 Менее минуты назад

УАФ подала заявку в Лозанну из-за решения о техпоражении украинской сборной

Украинская ассоциация футбола направила в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление на обжалование решения Апелляционного комитета УЕФА касательно отмененного матча Лиги наций Швейцария — Украина, который должен состояться 17 ноября. Об этом сообщает сайт ассоциации, передает .

На прошлой неделе УАФ получила от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть этого решения, согласно которому сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3 в отмененном матче со Швейцарией.

“Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа — мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что не всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела”, — подчеркнул генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Как писал , по словам Мирона Маркевича, Суд в Лозанне теперь должен продемонстрировать, важны ли еще спортивные принципы для мирового футбола.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 1 секунда ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Ошиблись в прогнозе: из-за синоптиков три четверти Венеции ушли под воду (фото)

45 минут ago

Как будут работать рестораны в Новый год

60 минут ago

Планы на январь: НБУ рассказал, как будет действовать, когда в стране введут локдаун

1 час ago

В Киеве 10 декабря ожидается замерзающий дождь

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button