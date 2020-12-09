УАФ подала заявку в Лозанну из-за решения о техпоражении украинской сборной

Украинская ассоциация футбола направила в Спортивный арбитражный суд Лозанны заявление на обжалование решения Апелляционного комитета УЕФА касательно отмененного матча Лиги наций Швейцария — Украина, который должен состояться 17 ноября. Об этом сообщает сайт ассоциации, передает .

На прошлой неделе УАФ получила от дисциплинарного органа УЕФА мотивировочную часть этого решения, согласно которому сборной Украины присуждено техническое поражение со счетом 0:3 в отмененном матче со Швейцарией.

“Позиция Украинской ассоциации футбола была однозначной еще до получения полного текста документа — мы будем обжаловать решение Апелляционного комитета УЕФА в Лозанне, ведь считаем, что не всем нашим аргументам было предоставлено надлежащую оценку при рассмотрении дела”, — подчеркнул генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Как писал , по словам Мирона Маркевича, Суд в Лозанне теперь должен продемонстрировать, важны ли еще спортивные принципы для мирового футбола.

По материалам: УНН