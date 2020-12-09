МОК запретил посещать Олимпиады и смежные мероприятия НОК Беларуси во главе с Лукашенко: Минск отреагировал

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) о введении временных мер в отношении Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси является “политически мотивированным и предвзятым”. Об этом говорится в заявлении НОК республики, распространенном во вторник, пишет .

“Мы рассматриваем данное решение как политически мотивированное, направленное на оказание давления на руководство белорусского НОК”, — заявили в комитете.

В Минске оценивают позицию МОК как предвзятую, основанную на “ангажированном и поверхностном изучении ситуации” в Беларуси. “НОК Беларуси выражает озабоченность, что руководство МОК при принятии отдельных пунктов решения могло быть подвергнуто политическому давлению”, — отмечается в заявлении. В олимпийском комитете страны убеждены, что “спорт всегда должен быть вне политики”. “Однако принятые временные меры в отношении практически всех членов Исполкома НОК Беларуси, а также приостановление финансирования ряда совместных программ считаем решением, отличным от основополагающих принципов и ценностей олимпизма, не способствующим в полной мере развитию олимпийского движения”, — отметили в НОК республики.

Там считают, что позиция МОК якобы не соответствует объективной оценке усилий НОК Беларуси по исполнению положений Олимпийской хартии, международного и беларусского спортивного законодательства. “В нашей стране созданы все условия для спортсменов, которые ведут планомерную подготовку к главным стартам четырехлетия и будут выступать под государственным флагом на предстоящих Играх”, — заявили в национальном комитете. В его заявлении также говорится, что в Беларуси “всегда открыты к диалогу и готовы принимать меры против любых форм дискриминации, наносящих ущерб олимпийскому движению”. В свою очередь НОК Беларуси призывает руководство МОК “объективно рассматривать ситуацию и положение дел в беларусском спорте”.

В Минске заявили о намерении продолжать “конструктивный диалог с МОК по всем направлениям двусторонней повестки дня”. “В то же время мы оставляем за собой право отстаивать свою позицию перед МОК в соответствии с Олимпийской хартией и международным спортивным правом”, — отметили в НОК Беларуси.

Напомним, Исполком МОК в понедельник наложил временные санкции на руководство НОК Беларуси. Они будут действовать до февраля 2021 года, когда должны пройти очередные выборы руководства национальной структуры. Решение не отразится на спортсменах, которые сохранили право представлять свою страну на Играх. МОК запретил членам исполкома НОК республики принимать участие во всех его мероприятиях, включая Олимпиады. Решение, в частности, распространяется на президента НОК Александра Лукашенко, его сына Виктора Лукашенко, являющегося первым вице-президентом этой структуры и отвечающего за ее оперативную деятельность, и члена исполкома НОК Дмитрия Баскова, против которого были выдвинуты конкретные обвинения.

МОК ввел санкции по итогам расследования в отношении руководства НОК Беларуси, начатого 25 ноября на основании жалоб, поступивших от местных спортсменов после августовских выборов президента республики. В заявлениях говорилось о том, что спортсмены лишаются мест в национальных командах и возможности выступать на соревнованиях по причине несогласия с итогами выборов, на которых, согласно заключению ЦИК, победил Лукашенко.

Во вторник президент заявил, как передавало агентство БелТА, что оспорит в суде решение МОК о введении санкций в отношении руководства Национального олимпийского комитета республики, в том числе против него самого как главы этой структуры.

По материалам: УНН