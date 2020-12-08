Шевченко о жеребьевке квалификации ЧМ-2022: мы попали в очень серьезную группу

Андрей Шевченко

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результаты жеребьевки квалификации чемпионата мира 2022 года, передает со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Так, по результатам жеребьевки “сине-желтые” попали в одну группу со сборными Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины, и Казахстана.

“Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионами мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди находившихся в четвертой корзине. Финляндию мы тоже знаем – играли против этой сборной в квалификации чемпионата мира 2018 года. Тогда поединки с финнами были тяжелыми.

Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан. Многое будет зависеть от календаря. Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда и сможем рассуждать подробнее”, – сказал Шевченко.

Как сообщал ранее итог жеребьевки ЧМ-2022 прокомментировал президент УАФ Андрей Павелко.

По его словам, Украине досталась одна из самых сложных отборочных групп.

По материалам: УНН