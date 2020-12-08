Брейк-данс включили в программу Олимпиады-2024 в Париже

Брейк-данс стал официальным олимпийским видом спорта и добавлен в программу медальных мероприятий на Олимпийских Играх в Париже 2024 года. Об этом сообщает “Главпост” со ссылкой на Euronews.

“Стремление Международного олимпийского комитета привлечь более молодую аудиторию привело к тому, что соревнования по уличным танцам официально были добавлены в программу медальных мероприятий на Олимпийских Играх в Париже 2024 года. Исполнительный комитет МОК подтвердил, что в Париже скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг дебютируют на Олимпийских играх в Токио, которые были отложены из-за пандемии коронавируса на один год и откроются 23 июля 2021 года”, – пишет издание.

Отмечается, что наряду с такими дополнительными нововведениями, МОК сделал корректировки: 329 медалей будут в Париже, что на 10 меньше, чем в Токио, в том числе четыре – в тяжелой атлетике, а квота спортсменов в 2024 году 10500 человек, что примерно на 600 меньше, чем в следующем году.

“Два вида спорта с проблемными руководящими органами – бокс и тяжелая атлетика – значительно сократили количество атлетов в Париже”, – добавляет издание.

Напомним, в марте Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в Токио в связи с распространением коронавируса объявили о переносе летней Олимпиады в Токио на 2021 год. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа следующего года.

Осенью этого года премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга озвучил твердое намерение провести Олимпийские игры летом 2021 в Токио.

“Я хочу заверить, что Олимпиада состоится в следующем году”, – сказал тогда премьер в интервью Kyodo News.

По материалам: УНН