Sony обнародовала ролик, обещающий фанатам “Человека-паука” сразу троих Питеров Паркеров

Похоже, что слухи о том, что в третей части нового “Человека-паука” появятся сразу трое актеров, играющих Питера Паркера имеют под собой реальные основания. Об этом можно судить по ролику, который был размещен на одном из каналов студии Sony на YoutTube, сообщает .

Канал Sony Channel Latin America обнародовал видеоролик с кадрами троих актеров исполнявших роль Питера Паркера: Тома Холланда, Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда.

“Кто твой любимый Человек-паук? Тебе не придётся выбирать — в мультивселенной Marvel возможно всё. В „Человеке-пауке 3“ ты, вероятно, увидишь трёх Питеров Паркеров, спасающих мир вместе”, — говорилось в подписе к видео.

Ролик был вскоре удален, но успел разойтись по сети.

Следует добавить, что в третьей части фигурирует персонаж Доктор Стрэндж, в исполнении британского актера Бенедикта Камбербэтча. А этому персонажу известна концепция мультивселенной.

L’une des chaînes YouTube de Sony avait partagé cette vidéo qui confirmait la présence des Spider-Man de Tobey et Andrew dans le film “Spider-Man 3”, mais la vidéo est désormais passée en privé… Très intéréssant https://t.co/Mxf7Z7HLlE pic.twitter.com/imrtf6FJNM

— L’Actu Des Héros (@lactudesheros) December 4, 2020

По материалам: УНН