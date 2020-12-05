Баскетболист сборной Украины о переходе в клуб НБА: это первоклассная организация

Центровой сборной Украины по баскетболу Алексей Лень поделился ожиданиями от своего будущего дебюта в составе клуба НБА “Торонто Рэпторс”, информирует со ссылкой на “Sportsnet”.

После выступлений в составах “Финикса” и “Атланты”, Лень находится в предвкушении от выступления в одном из топовых клубов Восточной конференции НБА.

“Все время думал, что вернусь в Сакраменто “Кингз”, до тех пор пока “Торонто” не обратился к нам. Я просто “попал на борт”. Дело не в деньгах, а в возможности сыграть за первоклассную организацию. Для меня это потрясающая возможность двигаться вперед, сыграть в плей-офф, быть частью победоносной культуры. Похоже, эта команда мне подходит.

Здесь делают много отличных вещей для развития игроков, здесь есть что-то похожее на международную культуру. Я чувствую, что каждый иностранный игрок “Торонто” всегда становился лучше. Они приходили сюда, и через несколько лет все видели успех и развитие. Так что меня это всегда интересовало и интриговало”, – отметил “бигмен”.

О развитии игроков “Торонто” и первые 5-ть годах карьеры в НБА: “Все знают о развитии игроков в “Торонто”, без сомнений. За первые 5 лет карьеры в НБА я не выполнял много трехочковых. Потом приехал в “Атланту”, где тренер начал позволять мне бросать. Я определенно доказал, что умею бросать мяч, поэтому тренер будет решать, как использовать этот навык”, – резюмировал Лень.

Добавим, что регулярный сезон НБА стартует 22 декабря. Сейчас календарь матчей с участием “Торонто” остается неизвестным. На 12 декабря Лень сможет выйти за “Рэпторс” в игре предсезонного турнира НБА против “Шарлотт”.

По материалам: УНН