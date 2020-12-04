Дебютант Суперлиги усилился баскетболистом из чемпионата Финляндии

Новичком клуба Суперлиги БК “Тернополь” стал 27-летний защитник Омар Калхун, с которым подписано соглашение до конца сезона. Об этом информирует клуб на своей странице в Facebook, передает

Американец является выпускником университета “Коннектикут”, за который он играл в течение четырех лет. С 2016-го года Омар выступал на чемпионатах Финляндии, Италии, Венгрии и Польши. Львиную долю прошлого сезона Калхун провел в финском клубе “Катайя”, с которым поиграл в Кубке Европы ФИБА.

В шести матчах турнира американец набирал 21,8 очка (двухочковые — 47%, трехочковые — 37%, штрафные — 91 штрафных), 6,8 подбора и 3,2 передачи в среднем за 31,9 минуты на паркете за рейтинга эффективности в 19,8 балла.

Отмечается, что игрок уже прошел медосмотр и может дебютировать за “Тернополь” в матче с “Киев-Баскет” 4 декабря.

По материалам: УНН