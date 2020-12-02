Клуб Первой лиги нанес поражение одному из лидеров УПЛ в Кубке Украины по футболу

В Полтаве состоялся поединок 1/8 финала Кубка Украины по футболу, в котором “Ворскла” принимала представителя Первой лиги “Агробизнес”, сообщает

На 25 минуте встречи Русла Черненко прекрасным обводным ударом отличился со штрафного. В конце тайма “Ворскла” упустила шанс выровнять положение, ведь Олег Мозиль совершил сейв после удара Дениса Васина с пенальти.

В результате 1:0 и представитель более низшей лиги выбивает “Ворсклу”, которая замыкает тройку лучших в УПЛ.

Стоит отметить, что в другом противостоянии “Александрия” разобралась с “Минаем” — 3:0.

По материалам: УНН