“Будивельник” деклассировал соперника в игре 1/8 финала Кубка Украины по баскетболу

Баскетболисты “Мариуполя” уступили в Киеве “Будивельнику” в первом матче 1/8 финала Кубка Украины, передает со ссылкой на ФБУ.

С первых секунд оба соперника на высоких скоростях бросились в борьбу. Но выгоду из этого получили киевляне. За первую половину “Будивельник” заработал 28 очков преимущества. Довольно показательным стало преимущество киевлян по реализованным двухочковым — 19:9. По всем статистическим показателям несомненное преимущество также было на стороне “Будивельника”.

За вторую половину матча оснований для разговоров о некой интриге не было. Киевляне продолжали увеличивать отрыв, пересекая в итоге рубеж в 100 набранных очков — 105:55.

Самым результативным у победителей и в матче в целом стал Закари Томас — 22 очка, 7 подборов, 5 передач.

Добавим, второй матч 1/8 финала соперники сыграют уже 2 декабря, также в Киеве.

По материалам: УНН