Основной защитник “Шахтера” пропустит поединок против “Реала”

“Шахтер” провел тренировку, в ходе которой стало известно, что защитник Сергей Кривцов не сможет принять участие и игре Лиги чемпионов с “Реалом”, сообщает со ссылкой на сайт донецкого коллектива.

В списке травмированных все те же Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Виктор Корниенко, Богдан Вьюнник, и давно восстанавливаются Исмаили, Евгений Коноплянка и Максим Малышев.

Отмечается, что тренировка длилась около 50 минут. “Оранжево-черные” провели разминку, а затем наигрывали состав, выполняли тактические упражнения и отрабатывали стандарты.

Добавим, в текущем сезоне Кривцов забил 1 гол и получил 1 желтую карточку в 6 матчах за “Шахтер”.

По материалам: УНН