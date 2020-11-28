Павелко: Максимум в понедельник получим мотивационную часть решения УЕФА, уже готовим позицию в CAS

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал подготовку ассоциации до обращения в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по поводу технического поражения Украины в матче Лиги наций со Швейцарией, передает со ссылкой tribuna.com.

“Наша правовая позиция очень ясна. Мы ее выложили в аргументах в заседании апелляционного комитета. Сейчас мы ожидаем мотивационную часть, очень интересно прочитать мотивацию решения. Максимум в понедельник мы получим расшифровку мотивации решения апелляционного органа УЕФА.

Мы уже готовим свою позицию в CAS в Лозанне. Нас будут представлять очень сильные юристы, в том числе и наши. Приятно, что вокруг этой ситуации объединились все болельщики, граждане Украины, которым не безразлична судьба нашей сборной и честь страны”, — сказал он.

Павелко добавил, что правовую помощь УАФ предложили как представители госструктур, так и юридические компании, известные юристы.

“Объединяем эту позицию относительно очень сильной формулировки в CAS. Нас также будут сопровождать испанские и швейцарские юристы.

У нас будет очень четкая позиция, что это решение должно быть обязательно пересмотрено. Это очень плохой прецедент для европейского и мирового футбола”, — подчеркнул он.

Президент УАФ добавил, что УАФ пойдет в Лозанну, не дожидаясь обнародования мотивационной части решения.

“Это однозначная позиция”, — отметил Павелко.

Напомним, матч 6-го тура Лиги наций “Швейцария-Украина” был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как “ковид”-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских игроков. Провести повторный тест им и другим членам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Напротив, поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было минимум 13 человек.

По возвращении в Киев, игроки сборной и представители делегации УАФ прошли тестирование на “ковид” в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.

25 ноября, Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч Швейцария — Украина не состоялся по вине сборной Украины и считает ей техническое поражение со счетом 0:3.

По материалам: УНН