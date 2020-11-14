Баскетболистка сборной Украины установила рекорд отбора на чемпионате Европы

21-летняя центровая сборной Украины Вероника Любинец установила рекорд отбора на чемпионат Европы-2021. Об этом сообщает “Главпост” ФБУ, передает

В матче третьего тура квалификации против команды Финляндии (84:66) Любинец сделала 6 блок-шотов, что является лучшим индивидуальным показателем турнира.

На втором месте в индивидуальном рейтинге квалификации шведка Аманда Зауи (5 блок-шотов), на третьей позиции сразу три игрока, у которых по 4 блока.

Отметим, что наша центровая, выйдя в старте, сыграла 35 минут, набрала 19 очков (7/14 двухочковых, 5/6 штрафных), сделала 6 подборов (1 в нападении), 1 передачу, 1 перехват и 6 блок-шотов. Ее рейтинг эффективности в третьей игре в карьере в составе национальной сборной составлял 25 баллов.

Напомним, украинский центровой установил несколько рекордов в результативной игре за “Барселону”.

По материалам: УНН