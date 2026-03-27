Наркотики вільно продаються в Україні: розслідування Bihus виявило тривожні дані

Розслідування, оприлюднене командою Bihus.Info, спричинило широкий суспільний резонанс, оскільки журналісти заявили про фактичну доступність небезпечних наркотичних речовин у відкритому продажі під виглядом легальної продукції.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на YouTube-канал Bihus.Info.

Йдеться про діяльність мережі U420, яка, за даними авторів матеріалу, реалізовувала так звані «сувеніри», що містили синтетичний канабіноїд — речовину, віднесену фахівцями до різновидів «спайсу», відомого своїм сильним психоактивним впливом та підвищеними ризиками для здоров’я.

Ключовим аспектом розслідування стало те, що зазначена речовина офіційно потрапила до переліку особливо небезпечних наркотичних засобів, заборонених на території України, рішенням Кабінету Міністрів від 5 лютого.

Це означає, що після внесення змін її обіг, виробництво та реалізація підпадають під кримінальну відповідальність. Водночас журналісти зафіксували, що продаж продукції тривав і після набуття нормативним актом чинності, що викликало питання щодо ефективності контролю та швидкості реагування регуляторних і правоохоронних органів.

У матеріалі наголошується, що маркетинг товарів здійснювався через соціальні мережі, де реклама позиціонувала продукцію як нешкідливі сувенірні вироби. Особливу увагу автори приділили участі публічних осіб у популяризації бренду.

Серед тих, хто згадувався у рекламних інтеграціях або просуванні товарів, фігурують актор Тарас Цимбалюк, блогерки Анна Алхім, Оля Рибай, Юлія Шелудько та Дана Грін. Журналісти підкреслюють, що участь інфлюенсерів могла створювати у споживачів ілюзію легальності продукції, хоча її склад, за результатами експертиз, містив заборонені компоненти.

Експерти у сфері наркополітики зазначають, що ситуація демонструє типову проблему так званого «регуляторного лагу», коли нові синтетичні сполуки з’являються на ринку швидше, ніж держава встигає юридично їх заборонити.

