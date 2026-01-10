Найголовніші християнські свята січня: які дати є найважливішими

Січень у християнській традиції охоплює одразу кілька ключових дат, які послідовно формують зміст усього місяця.

Центральною подією є Різдво Христове, яке за юліанським календарем відзначається 7 січня і присвячене народженню Ісуса Христа у Вифлеємі; цього дня в храмах звершуються урочисті літургії, а в родинах зберігається традиція святкової вечері та колядування.

Уже 14 січня церква згадує Обрізання Господнє, що символізує перше виконання Христом старозавітного закону, а також вшановує святителя Василія Великого — одну з ключових постатей християнського богослов’я; ця дата поєднує церковний зміст із народними традиціями щедрування та початку нового року за старим стилем.

Завершує святковий цикл 19 січня — Богоявлення, або Хрещення Господнє, яке нагадує про хрещення Ісуса Христа в річці Йордан і символізує явлення Святої Трійці; цього дня традиційно освячують воду, яку віряни зберігають у домівках протягом року.

Сукупно ці дати утворюють послідовний духовний період, що має не лише релігійне, а й соціальне значення, впливаючи на ритм життя, робочі графіки та культурні традиції в Україні.

