Привітання з Днем ангела Арсена 20 листопада: вірші та проза

День ангела Арсена, що припадає на 20 листопада, традиційно відзначають теплими побажаннями та щирими словами підтримки.

Про це повідомляє «ПЛ».

Ім’я Арсен асоціюється зі стійкістю, свободолюбністю та внутрішньою рівновагою, тому привітання зазвичай відображають саме ці риси. Для медіа та офіційних вітань підійде як поетичний, так і прозовий варіант тексту — стриманий, але водночас емоційно насичений.

Віршований варіант звучить так:

Арсен, сьогодні твій особливий день, Нехай життя пливе у світлі і теплі. Бажаю сил, натхнення у щоденній путь, І друзів поруч — тих, що не підводять ні в малім, ні у великім. Хай щастя буде тихим, але впевненим, А мрії — нестримними, як ранковий вітер.

Проза для вітання підходить тим, хто прагне надати словам офіційного звучання:

Арсене, прийми найщиріші вітання з іменинами! Нехай цей день принесе тобі гармонію, внутрішній спокій і натхнення для нових починань. Бажаємо тобі мудрості у прийнятті рішень, міцного здоров’я та невичерпної віри в себе. Нехай ангел-охоронець уважно супроводжує тебе в усіх життєвих справах і захищає від непередбачуваних випробувань. Нехай кожен наступний рік буде наповнений досягненнями, які зміцнять твою впевненість у власних силах.

Нагадаємо і про привітання з Днем ангела Платона.