Прогноз магнітних бур на 7 листопада 2025 року: якою буде активність Сонця

За оцінками міжнародних астрономічних спостережних центрів, 7 листопада 2025 року очікується слабка геомагнітна буря, що класифікується як рівень Kp 4.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це означає, що вплив сонячної активності залишиться помірним, і переважна більшість людей навіть не відчує змін у самопочутті. Однак, як зазначають фахівці, навіть такі незначні коливання магнітного поля Землі можуть мати певний вплив на людей із підвищеною чутливістю до погодних або геомагнітних явищ.

Протягом цього періоду Земля перебуватиме під дією невеликого потоку сонячного вітру, який утворився внаслідок слабкого спалаху на поверхні Сонця.

Астрономи спостерігають поступове зростання активності зірки, адже 2025 рік — це період наближення до піку 25-го сонячного циклу. Науковці NASA відзначають, що саме зараз Сонце демонструє значно частіше формування плям і локальних спалахів, які й спричиняють такі бурі.

Для більшості українців цей день пройде без будь-яких ускладнень. Тим не менш, медики радять звертати увагу на власне самопочуття: у періоди підвищеної активності Сонця деякі люди можуть відчувати незначні головні болі, перепади тиску, втому або роздратованість.

Варто підтримувати водний баланс, уникати надмірних навантажень і забезпечити повноцінний сон. Технічні служби, у свою чергу, нагадують, що навіть слабкі магнітні бурі іноді впливають на роботу радіозв’язку, навігаційних систем і супутникових каналів, тож попередня готовність до можливих перебоїв є бажаною.

