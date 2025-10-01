Прогноз магнітних бур на 2 жовтня 2025 року: якою буде активність Сонця

Астрономічні служби, що відстежують стан Сонця та його вплив на Землю, повідомляють, що на початку жовтня 2025 року очікується відносно спокійна геомагнітна ситуація.

Про це повідомляє «ПЛ».

Зокрема, 2 жовтня не прогнозується сильних магнітних бур, проте фахівці відзначають можливість незначних збурень поля, які можуть проявитися у вигляді помірної активності. За індексом Kp передбачається значення близьке до 3–4, що вважається середнім показником і зазвичай не несе істотної загрози для технологій чи здоров’я.

Метеозалежні люди, особливо ті, хто має проблеми із серцево-судинною системою, можуть відчувати певний дискомфорт: головний біль, втому, дратівливість або сонливість.

Лікарі радять у такі дні приділяти більше уваги режиму відпочинку, уникати перевантажень та підтримувати нормальний водний баланс. У разі появи неприємних симптомів рекомендовано звертатися до медичних фахівців, не вдаючись до самолікування.

Для навігаційних систем і засобів зв’язку ймовірність збоїв 2 жовтня буде мінімальною. Значних проблем із роботою високочастотного зв’язку та GPS очікувати не варто.

Разом з тим астрономи наголошують, що сонячна активність завжди може мати непередбачувані імпульси, тому ситуація відстежується в режимі реального часу.

Полярне сяйво у цей день буде малоймовірним у середніх широтах, зокрема й на території України. Яскраві явища можуть проявитися лише у випадку раптових сонячних спалахів, однак наразі таких сигналів не зафіксовано.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 1 жовтня 2025 року.