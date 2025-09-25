Прогноз магнітних бур на 26 вересня 2025 року: якою буде активність Сонця

Наукові центри, що спеціалізуються на моніторингу космічної погоди, зокрема Лабораторія рентгенівської астрономії Сонця та Американський центр прогнозування космічної погоди NOAA, повідомляють, що 26 вересня 2025 року серйозних геомагнітних збурень не прогнозується.

Про це повідомляє «ПЛ».

Індекс активності коливатиметься в межах Kp=3–4, що вказує на помірний рівень. Такий стан атмосфери не створює загроз для енергосистем чи роботи супутників, однак чутливі люди можуть відчувати певний фізичний дискомфорт.

Мова йде про головні болі, різкі зміни артеріального тиску, проблеми зі сном або легку дратівливість.

Фахівці нагадують, що підвищення сонячної активності пов’язане з фазою наближення до максимуму 25-го сонячного циклу, який, за прогнозами астрономів, має припасти на 2025–2026 роки.

Саме в цей період Сонце проявляє найбільшу кількість спалахів, корональних викидів маси та потоків плазми. Кожне з цих явищ може стати джерелом магнітної бурі на Землі, хоча цього разу суттєвих потрясінь не очікується.

Медики радять у подібні дні звертати увагу на режим дня та уникати перевтоми. Підтримка водного балансу, регулярні прогулянки на свіжому повітрі та обмеження кофеїну й алкоголю дозволяють значно знизити ризик неприємних симптомів.

Крім того, для людей з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи важливо дотримуватись призначеної терапії та уникати різких навантажень. Таким чином, 26 вересня стане прикладом відносно спокійної доби, коли Сонце демонструє активність, але не створює екстремальних умов для людського організму.

