Прогноз магнітних бур на 25 вересня 2025 року: якою буде активність Сонця

Магнітні бурі
Фахівці Національного центру прогнозування космічної погоди США (NOAA SWPC) повідомляють, що 25 вересня 2025 року не варто очікувати серйозних геомагнітних збурень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Прогнози свідчать, що індекс Kp, який використовується для визначення рівня магнітної активності, перебуватиме в межах від 1 до 3 балів. Це означає, що рівень активності залишиться на так званому «тихому» рівні й не досягне позначок, які фіксують навіть початкову бурю класу G1.

Сонячна активність на цей день прогнозується як помірна: ймовірність потужних викидів корональної маси або спалахів, здатних вплинути на радіозв’язок, є мінімальною. Імовірність сонячної радіаційної бурі оцінюється лише в один відсоток, що вважається статистично незначним показником.

Для авіаційної галузі, супутникових систем та глобальної навігації це означає відсутність ризиків чи відхилень у роботі. Однак навіть незначні коливання магнітосфери можуть мати вплив на людей, які чутливі до змін геофізичного середовища.

Медики відзначають, що у метеозалежних осіб можливі короткочасні зміни самопочуття: головний біль, відчуття втоми чи дратівливість. Проте ці зміни будуть незначними й не становитимуть серйозної загрози для здоров’я.

Таким чином, 25 вересня очікується стабільна геомагнітна ситуація, яка дозволить уникнути збоїв у технологічних системах та зберегти звичний ритм життя без додаткових ризиків.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 24 вересня 2025 року.

