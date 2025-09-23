Прогноз магнітних бур на 24 вересня 2025 року: якою буде активність Сонця

Наукові центри, які спеціалізуються на дослідженні космічної погоди, повідомляють, що 24 вересня 2025 року Земля перебуватиме під впливом сонячного потоку підвищеної інтенсивності.

Про це повідомляє «ПЛ».

За інформацією експертів NASA та NOAA, очікується формування коливань у магнітосфері, які можуть відчутно позначитися на самопочутті метеозалежних людей. Прогнози свідчать, що геомагнітна активність наблизиться до рівня Kp 4–5, а це відповідає помірній бурі, котра, попри свій середній характер, здатна створювати певні незручності для організму.

Фахівці зазначають, що подібні явища, як правило, не викликають серйозних проблем у роботі глобальних енергетичних систем або супутникового зв’язку, однак здатні вплинути на радіозв’язок на високих частотах.

Найбільш чутливими до магнітних збурень залишаються люди, які мають хронічні серцево-судинні захворювання. У таких випадках можуть виникати перепади артеріального тиску, запаморочення чи проблеми зі сном. Лікарі радять напередодні подбати про відпочинок, дотримання питного режиму та уникнення перевантажень.

У наукових колах акцентують, що бурі середнього рівня є цілком звичайним явищем у періоди активності Сонця.

Вони виступають нагадуванням про постійний вплив космічних факторів на земну біосферу. Для більшості людей ці процеси залишаться непомітними, а для астрономів та дослідників космосу – стануть додатковою нагодою отримати нові дані про динаміку нашої зірки.

