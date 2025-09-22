Прогноз магнітних бур на 23 вересня 2025 року: якою буде активність Сонця

Магнітні бурі є результатом взаємодії сонячного вітру та магнітного поля Землі. Коли відбуваються спалахи на Сонці, заряджені частинки досягають нашої планети, викликаючи коливання в магнітосфері.

Про це повідомляє «ПЛ».

Такі явища можуть позначатися на роботі систем зв’язку, електронного обладнання, а також впливати на самопочуття людей, особливо тих, хто має підвищену чутливість до змін у навколишньому середовищі.

За офіційними прогнозами, на 23 вересня 2025 року серйозних потрясінь очікувати не варто. Індекс геомагнітної активності, за даними спеціалізованих сервісів моніторингу, перебуватиме у межах 2–3 балів за шкалою Кp, що відповідає майже спокійному стану магнітосфери.

Такі значення практично не створюють суттєвих ризиків ані для здоров’я більшості людей, ані для технічних систем.

Втім, лікарі нагадують, що навіть незначні коливання можуть позначитися на самопочутті метеочутливих осіб. У цей період їм рекомендують стежити за режимом сну, відмовитися від надмірних фізичних навантажень і частіше перевіряти артеріальний тиск.

Для операторів критичної інфраструктури або тих, хто працює з обладнанням, чутливим до електромагнітних збурень, також радять мати план дій на випадок короткочасних перебоїв, хоча суттєвих проблем експерти не прогнозують.

У цілому 23 вересня 2025 року обіцяє пройти спокійно з погляду сонячної активності, без будь-яких екстремальних подій. Проте сам факт таких спостережень нагадує, наскільки залежними ми залишаємося від космічної погоди, і чому регулярний моніторинг Сонця має стратегічне значення для сучасного світу.

