Прогноз магнітних бур на 16 вересня 2025 року: якою буде активність Сонця

За даними міжнародних космічних обсерваторій, зокрема NOAA Space Weather Prediction Center, 16 вересня 2025 року відзначиться лише помірною геомагнітною активністю.

Сучасні прогностичні моделі, що враховують швидкість і щільність сонячного вітру, а також характеристики корональних викидів маси, свідчать про ймовірність підняття індексу Kp до рівня 3–4.

Це відповідає незначним коливанням магнітного поля нашої планети й не створює підстав для серйозних технічних загроз. У практичному вимірі така активність може викликати короткочасні перебої у короткохвильовому радіозв’язку або незначні збої в роботі супутникових каналів зв’язку, проте системні проблеми малоймовірні. Для енергетичної інфраструктури та авіації рівень ризику також оцінюється як низький.

Водночас у високих широтах можна очікувати збільшення інтенсивності полярних сяйв, що є скоріше природним видовищем, аніж загрозою.

Медики звертають увагу, що в дні підвищеної сонячної активності частина людей із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи або підвищеною метеочутливістю може відчувати слабкість чи перепади тиску. З цієї причини лікарі радять планувати навантаження з урахуванням власного стану здоров’я.

Аналітики наголошують, що найвищі пікові значення геомагнітної активності припали на попередні дні, коли Земля входила в зону впливу швидкісного потоку сонячного вітру. Саме тому 16 вересня розглядається як період з поступовим зниженням інтенсивності, коли геомагнітна обстановка стабілізується.

Практичний висновок для державних структур та компаній, які залежать від радіозв’язку, полягає в готовності оперативно задіяти резервні системи у випадку нетривалих збоїв, але підстав для запровадження додаткових протоколів реагування немає. Для широкої аудиторії це радше інформаційне повідомлення, ніж причина для занепокоєння.

