Прогноз магнітних бур на вихідні, 13-14 вересня: якою буде космічна погода

Наукові установи, що займаються моніторингом активності Сонця, повідомляють, що у найближчі вихідні — 13 та 14 вересня — очікується відносно спокійна геомагнітна ситуація, хоча певні незначні коливання все ж можливі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Фахівці Центру прогнозування космічної погоди NOAA та Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН уточнюють, що у другій половині 14 вересня можливий короткочасний вихід показників до рівня слабкої бурі, що класифікується як G1.

Це явище пов’язане з тим, що Земля потрапить під вплив високошвидкісного потоку сонячного вітру, який утворюється внаслідок активності корональних дірок на Сонці.

Хоча подібні коливання не належать до категорії небезпечних і не несуть серйозної загрози для технологічних систем, лікарі звертають увагу на те, що метеочутливі люди можуть відчути їхній вплив. Зокрема, йдеться про короткочасне погіршення самопочуття, яке може проявлятися у вигляді головного болю, слабкості, підвищеної дратівливості чи коливань артеріального тиску.

Досвід минулих спостережень показує, що такі зміни особливо помітні серед людей із хронічними серцево-судинними або нервовими розладами.

Медики радять у періоди підвищеної сонячної активності звертати увагу на режим сну, харчування та питний баланс, а також уникати перевтоми й надмірного стресу. Для більшості населення ці коливання залишаться майже непомітними, проте вразливим групам варто поставитися до них серйозно.

Таким чином, космічна погода найближчими вихідними загалом буде стабільною, а можливе незначне збурення у неділю не повинно мати довготривалого негативного впливу ні на здоров’я, ні на інфраструктуру.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 12 вересня 2025 року.

теги
