Прогноз магнітних бур на 12 вересня 2025 року: якою буде космічна погода

Магнітні бурі

Фахівці міжнародних обсерваторій та центрів моніторингу космічної погоди повідомляють, що 12 вересня 2025 року геомагнітна ситуація залишатиметься загалом стабільною, без різких коливань, які могли б спричинити серйозні наслідки для систем зв’язку чи роботи енергетичних мереж.

Про це повідомляє «ПЛ».

За офіційними даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), у зазначений день прогнозується індекс збуреності на рівні Kp-3. Це означає, що умови будуть близькими до комфортних, а сонячний вітер не матиме критичного впливу на земну магнітосферу.

Однак упродовж доби можливі короткочасні посилення активності, коли індекс може піднятися до рівня Kp-4. Такі коливання вважаються помірними й рідко створюють суттєві загрози для технологічних систем.

Проте для людей із підвищеною чутливістю до змін космічної погоди навіть незначні коливання можуть позначитися на самопочутті. Медики зазвичай радять у такі дні не перевантажувати організм фізичною роботою, приділяти увагу режиму сну та відпочинку, підтримувати належний рівень гідратації.

Науковці наголошують, що вплив сонячної активності на людський організм ще остаточно не досліджений, проте спостереження за останні десятиліття показують: у періоди зростання геомагнітних збурень зростає кількість скарг на втому, головний біль, зниження працездатності.

Тому навіть відносно спокійна доба, така як 12 вересня, може вимагати обережності від тих, хто схильний реагувати на природні фактори. Загалом день пройде без значних магнітних бур, а коливання залишатимуться в межах норми.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 11 вересня.

