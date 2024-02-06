В Україні хочуть розробити новий механізм бронювання від мобілізації

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Офіс президента.

Він підкреслив важливість діалогу між бізнесом та державою у питанні бронювання працівників від мобілізації.

«Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу», — зазначив Зеленський.

Глава держави переконаний в необхідності пошуку нового формату підтримки того бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки.

Зеленський розповів, що дав розпорядження українським економістам та правоохоронцям почати розробку особливого підходу до бізнесу, який повністю працює «в білу».

Варто нагадати, що 30 січня Кабінет міністрів України повторно вніс до Верховної ради законопроект про мобілізацію. Документом пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема, у законопроекті містяться норми щодо зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Раніше повідомлялось, що Зеленський призначив нового голову Запорізької ОВА.