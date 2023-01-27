Навчання у школах Києва відновлять 30 січня — КМДА

Школи Києва після довгих зимових канікул відновлять навчання з 30 січня. Про це повідомляє КМДА.

97 відсотків столичних шкіл, які мають укриття, відновлять навчання у змішаному форматі — як онлайн, так і офлайн. У класи мають прийти близько 117 тисяч школярів.

У столичній мерії додали, що під час зимових канікул у навчальних закладах проводились додаткові роботи з впорядкування укриттів. Тож сьогодні там можуть отримати прихисток понад 189 тисяч осіб — на 42 тисячі більше, ніж на початку навчального року.

Перевірили також готовність навчальних закладів до другого семестру. Особливо звертали увагу на пошкоджені під час повітряних атак школи. Вони готові приймати учнів: опалення підключене, персонал проінструктовано на випадок нових небезпек. Крім того, провели роботи, які мають забезпечити якісне і безперебійне підключення до інтернету.

У КМДА констатували, що завдяки довгим зимовим канікулам столичним школам вдалося суттєво зекономити на опаленні та витратах на електроенергію.

По материалам: Подробности