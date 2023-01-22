Общество

В YASNO розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

Photo of Admin Admin Send an email 17 секунд agoОбновлено: 22 января, 2023
0 Менее минуты назад

В YASNO розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

Дефіцит у енергосистемі столиці все ще залишається значним, проте у місті продовжують діяти графіки відключення світла. Про це повідомляється у Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

Дефіцит у системі все ще залишається значним, хоча сьогодні мали дещо більші ліміти і Київ був у графіках.

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За його словами завтра у Києві діятимуть обмеження 948 МВт вдень і 608 МВт вночі. Це дозволить забезпечити 65% потреби в електроенергії у пікові години. Тобто місто залишиться у графіках.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд agoОбновлено: 22 января, 2023
0 Менее минуты назад
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