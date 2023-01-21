ЗСУ щодня втрачають у боях під Бахмутом «тризначну кількість військеових» — німецька розвідка

Федеральна служба розвідки Німеччини (BND) стурбована високими втратами української армії у боях за Бахмут на Донеччині. Про це пише Der Spiegel.

Представники служби зовнішньої розвідки ФРН проінформували німецьких політиків на секретній нараді у Бундестазі про те, що українська армія щодня втрачає у боях під Бахмутом тризначну кількість вояків.

На думку німецької спецслужби, захоплення Бахмута окупантами матиме серйозні наслідки, оскільки дозволить військам рф просунутися далі вглиб України.

Представники BND зазначають, що російська армія діяла під Бахмутом із "нещадною жорстокістю", кидаючи солдатів в атаку як "гарматне м'ясо". Спецслужба припускає, що високі втрати серед російських військових не відіграють значної ролі у тактиці ведення війни росією.

Бахмут залишається головною гарячою точкою на фронті. Бої за місто тривають з липня 2022 року. Українські позиції штурмують переважно найманці ПВК "Вагнера".

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Військові аналітики вважають, що захоплення Бахмута має для росії скоріше символічне значення.

За останній тиждень російська сторона щонайменше тричі заявляла про захоплення Соледара — містечка на північ від Бахмута: спочатку це зробив голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, потім міноборони рф, а потім представники так званої "днр". Генштаб ЗСУ втрату міста не підтвердив.

20 січня міноборони рф оголосило про захоплення Кліщіївки — південного передмістя Бахмута. Напередодні Пригожин заявляв, що Кліщіївку захопили загони його найманців.

Нагадаємо, в Україні засекретили дані про кількість загиблих військовослужбовців.

По материалам: Подробности