Прогноз магнітних бур на 21 червня 2025 року: якою буде сонячна активність

Згідно з даними, наданими фахівцями космічної погоди NOAA (США) даними, у суботу, 21 червня 2025 року, ймовірне посилення геомагнітної активності внаслідок підвищеного рівня сонячної турбулентності.

Про це повідмоляє «ПЛ».

Станом на 19 червня аналіз сонячних спалахів та активності корональних викидів свідчить про ймовірне досягнення рівня G1 за шкалою NOAA, що класифікується як слабка, але відчутна магнітна буря.

Очікується, що пік збурень припаде на другу половину дня 21 червня, хоча точний час залежатиме від швидкості сонячного вітру та структури міжпланетного магнітного поля.

Науковці звертають увагу на те, що цей період збігається із фазою максимальної активності 25-го сонячного циклу, яка, як прогнозують астрофізики, триватиме до 2026 року. Підвищена кількість плям на поверхні Сонця та часті викиди плазми спричиняють збурення в магнітному полі Землі, що, у свою чергу, може впливати на технічні системи, особливо в північних широтах.

Збої у роботі систем зв’язку, погіршення якості навігаційних сигналів та короткочасні порушення у роботі супутників – типовий наслідок навіть бур слабкого рівня. Уразливими залишаються й медичні аспекти: деякі дослідження свідчать про залежність артеріального тиску та загального самопочуття людей із серцево-судинними порушеннями від геомагнітних коливань.

У світлі очікуваної активності, експерти рекомендують зберігати фізичний та емоційний спокій, обмежити тривале перебування на відкритому сонці, не планувати складних перельотів чи робіт, що вимагають високої точності.

Таким чином, хоча загальна загроза є невисокою, важливо враховувати комплексну дію сонячної активності на біосферу, електроніку та критичну інфраструктуру в умовах зростаючої космічної чутливості сучасної цивілізації.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 20 червня.