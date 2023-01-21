СБУ знешкодила агентів російського ГРУ » src=»/wp-content/uploads/2023/01/3334e9a6720d6d7dfa54fed2d90956a4.jpeg» alt=»Коригували ракетні удари по Дніпру: СБУ знешкодила агентів російського ГРУ» width=»100%»/>

СБУ знешкодила агентурну мережу російського гру, яка коригувала ракетні удари по Дніпру. Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала діючу агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил рф (більше відому як гру) у результаті багатоетапної спецоперації у Дніпрі.

Під час оперативних дій затримано 7 російських агентів. Про це повідомив очільник Служби безпеки України Василь Малюк.

"СБУ провела чергову важливу спецоперацію з викриття та затримання ворожих агентів. Це результат кропіткої роботи наших контррозвідників. Ми системно відпрацьовуємо всіх, хто допомагає наводити російські ракети на наші міста. Кожен навідник чи коригувальник має усвідомити – його дії не залишаться без покарання. Служба безпеки та весь український народ не пробачить таких злочинів. Агентам рф доведеться сповна відповісти за скоєне", – підкреслив Василь Малюк.

За наявними даними, затримані передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Ці відомості окупанти використовували для підготовки і здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця "прильотів", щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати.

Наразі перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару рф по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року.

Крім того, агенти рф збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО.

Всю зібрану інформацію вони передавали представникам гру через резидента групи.

По материалам: Подробности