Общество

Мокрий сніг та шквальні пориви вітру: прогноз погоди на 20 січня

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 20 января, 2023
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Мокрий сніг та шквальні пориви вітру: прогноз погоди на 20 січня

Сьогодні, 20 січня, частину України накриють дощі та мокрий сніг. У більшості областей очікуються шквальні пориви вітру.

Погода в Україні

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За даними синоптиків, сьогодні у західних областях буде вирувати негода. Вдень очікується помірний дощ та мокрий сніг. Місцями можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. У Карпатському регіоні значні опади.

На решті території хмарно з проясненнями, але без опадів. Лише у Житомирській та Вінницькій областях вдень невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний 7-12 м/с. На більшості території, крім заходу та півночі, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря на заході протягом доби буде у межах від +4 до -1 градуса, а на Закарпатті +1 +6 градусів.

На решті території стовпчики термометра вдень покажуть +5 +10 градусів, вночі +1 +6. На сході вночі близько нуля, а на півдні вдень до +15 градусів.

Погода в Києві

Сьогодні у столиці та Київській області хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

У Києві вдень прогнозується +7 +9 градусів, а вночі +4 +6 градусів.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 20 января, 2023
0 1 минута чтения
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