Общество

Київ та Одеса повернулися до графіків відключення світла

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 19 января, 2023
0 Менее минуты назад

Київ та Одеса повернулися до графіків відключення світла

У четвер, 19 січня, Київ та Одеса перейшли до стабілізаційних відключень світла. Тепер у регіонах електроенергію вимикають за графіками. Про це повідомляє ДТЕК.

Сьогодні у Києві та області почали діяти нові графіки обмежень. Згідно з ними, кияни 2 години будуть зі світлом. Сірим кольором у графіку показані можливі відключення та гарантовані відключення.

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Київ та Одеса повернулися до графіків відключення світла

Фото: графіки відключень світла у Києві на 19 січня (dtek-kem.com.ua)

В Одесі та області сьогодні теж діють планові відключення електроенергії. Регіон перейшов до графіків "4 через 4". Графіки можна на сайті ДТЕК за посиланням.

Київ та Одеса повернулися до графіків відключення світла

Фото: графіки відключень світла в Одесі на 19 січня (dtek-kem.com.ua)

Водночас у Дніпропетровській та Донецькій областях ситуація залишається важкою. У регіонах діють екстрені відключення світла.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 19 января, 2023
0 Менее минуты назад
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