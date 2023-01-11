Общество

У Мінюсті назвали найпопулярніші імена серед новонароджених у 2022 році

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 11 января, 2023
0 Менее минуты назад

У Мінюсті назвали найпопулярніші імена серед новонароджених у 2022 році

У 2022 році українці досить креативно підходило до вибору імен для свої дітей. Так, одну з дівчинок назвали Джевеліна, а хлопчика — Нектарій.

Про це повідомляє в Facebook Міністерство юстицій.

Материалы по теме

За даними відомства, у другому півріччі 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами стали Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара, Єва.

А от хлопчиків найчастіше називали Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій.

Окрім цього серед жіночих імен є Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр'єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія, Джавеліна.

Серед чоловічих — Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х'юго, Нікодим, Нектарій.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 11 января, 2023
0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Поминальні дні у 2023 році: всі важливі дати

2 дня ago

Папа Франциск зробив дивну заяву про бомбардування України

2 дня ago

У Мінцифри прокоментували можливе розсилання повісток через «Дію»

2 дня ago

Україна повернула з полону 50 захисників (відео)

2 дня ago
Back to top button