У Мінюсті назвали найпопулярніші імена серед новонароджених у 2022 році

У 2022 році українці досить креативно підходило до вибору імен для свої дітей. Так, одну з дівчинок назвали Джевеліна, а хлопчика — Нектарій.

Про це повідомляє в Facebook Міністерство юстицій.

За даними відомства, у другому півріччі 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами стали Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара, Єва.

А от хлопчиків найчастіше називали Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій.

Окрім цього серед жіночих імен є Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр'єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія, Джавеліна.

Серед чоловічих — Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х'юго, Нікодим, Нектарій.

По материалам: Подробности