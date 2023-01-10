Общество
На Київ насувається потужний снігопад
У Києві в ніч із 10 на 11 січня прогнозують потужний снігопад. Водіїв закликають утриматися від поїздок на авто під час негоди.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
За його словами, шляховики вже почали превентивно обробляти дороги протиожеледними засобами. Для очищення доріг уночі планується задіяти 227 одиниць спецтехніки.
"Звертаюся до водіїв утриматися від поїздок на авто під час негоди і бути обережними та уважними на дорогах. І не паркуйте авто там, де вони заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки. Зокрема – вздовж доріг та проїздів", — наголосив міський голова.
По материалам: Подробности