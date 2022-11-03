Общество

З Мар’їнки Донецької області евакуювали всіх мешканців

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад

З Мар'їнки Донецької області евакуювали всіх мешканців

З міста Мар'їнка Донецької області, яке щодня перебуває під ворожими обстрілами, вдалося евакуювати всіх мешканців.

Зараз у населеному пункті немає жодної вцілілої будівлі. У сусідній Красногорівці, яка також щодня зазнає обстрілів, залишаються 800 мешканців.

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Поліція опублікувала відео роботи підрозділу "Білий янгол", який допомагає евакуювати людей з-під обстрілу. Під час чергового рейсу до Красногорівки правоохоронці евакуювали тяжкохвору жінку з підозрою на інсульт, пораненого чоловіка та літню мешканку, яка вирішила виїхати у безпечний регіон.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 3 ноября, 2022
0 0 Менее минуты назад
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Admin

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