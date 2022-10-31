Общество

«На Херсонщині окупанти створюють непридатні для життя умови» — ОК «Південь»

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 31 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад

"На Херсонщині окупанти створюють непридатні для життя умови" - ОК "Південь"

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області окупанти створюють непридатні для проживання місцевого цивільного населення умови. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Загарбники відключають людям електрику, воду й доступ до мережі Інтернет, а також лякають ракетними ударами з боку ЗСУ, агітуючи за термінову евакуацію.

Самі ж росіяни першочергово вивозять медзаклади з персоналом і оперативні служби. Від місцевих підприємців вони вимагають терміново реалізувати продовольчі товари, закривають крамниці та ринки.

Водночас підрозділи окупаційних військ розпочали підготовку до відведення артилерійського озброєння з правобережної частини Херсонської області, з подальшим можливим перекиданням на інші напрямки.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 31 октября, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Зеленский получил награду Oxi Courage Award

7 минут ago

«Зерновое соглашение»: Украина, Турция и ООН согласовали проход 16 судов

2 часа ago

Инфляция в Германии выросла до рекорда за последние 70 лет

4 часа ago

Украинские каратисты завоевали 5 наград на соревнованиях в Турции

5 часов ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button