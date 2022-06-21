Общество

В Украине погиб американский солдат, который воевал на сторону ВСУ

Очередная потеря в иностранном легионе.

Photo of Виктор Виктор Send an email 18 часов agoОбновлено: 21 июня, 2022
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Гражданин США Стивен Забельски, который присоединился к тысячам иностранных добровольцев, чтобы помочь стране отбить российское вторжение, погиб на Украине, сообщил Госдепартамент США.

15 мая в ходе боевых действий погиб 52-летний мужчина из Нью-Йорка. Информация о его смерти появилась ранее в СМИ в понедельник, пишет УРА-Информ.

Представитель Госдепартамента подтвердил смерть Стивена Забельски. Он сказал, что ведомство поддерживает связь с семьей погибшего и оказывает «всю возможную консульскую помощь».

Государственный департамент повторяет предупреждения о том, что гражданам США не следует ездить в Украину из-за конфликта и возможности быть идентифицированными российским правительством. Он призывает всех граждан Украины немедленно покинуть страну.

Агентство Reuters отмечает, что, несмотря на предупреждения, несколько американцев вызвались воевать на стороне украинских сил. Известие о смерти Забельского пришло после того, как в Украине пропало несколько американских солдат.

По данным Reuters, Стивен Забельски, который в последние годы жил во Флориде, осиротел, в частности, жену, пятерых пасынков и внука.

Ранее мы сообщали, что американские добровольцы попали в плен к россиянам в Украине.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 18 часов agoОбновлено: 21 июня, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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